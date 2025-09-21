Nel panorama delle produzioni televisive, le serie crime e i drammi d’azione spesso si intrecciano attraverso crossover che amplificano l’interesse del pubblico e rafforzano la presenza nel network. Nel 2025, si è verificato un episodio di collaborazione tra due popolari show: 9-1-1 e Doctor Odyssey. Questo evento ha rappresentato un momento significativo, anche se limitato a causa della cancellazione repentina di Doctor Odyssey. Si prospetta ora una possibile integrazione con un’altra serie ambientata a Los Angeles, intitolata High Potential, che potrebbe condividere lo stesso universo narrativo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Crossover tra abc e 9-1-1: il potenziale alto di abc