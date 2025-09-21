Crollo viola allo stadio Franchi il Como rimonta e vince 2-1
FIRENZE – Pomeriggio amaro al Franchi per la Fiorentina. La squadra di Pioli parte forte, trova subito il vantaggio con Mandragora al 6’ e sfiora più volte il raddoppio con Kean e Piccoli. Ma col passare dei minuti il Como cresce, resiste alle folate viola e prende campo. Il primo tempo si chiude sull’ 1-0, ma le avvisaglie ci sono già: Nico Paz illumina a sprazzi, Morata spreca una grande occasione e i lariani sfiorano il pari con Diego Carlos, gol poi annullato dal VAR. Nella ripresa Fabregas cambia volto alla squadra. Dentro Jesus Rodriguez, Addai e Douvikas, fuori un Morata deludente. La mossa paga: al 65’ arriva il pareggio con il colpo di testa di Kempf, al suo primo gol in Serie A. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
