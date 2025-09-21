Crolla un enorme ramo nel rione San Lazzaro autovettura rischia di essere colpita
LECCE – Dentro Lecce continuano a franare al suolo grossi rami di vecchie alberature. Se non proprio interi tronchi, come accaduto non di rado.Questa mattina più di qualche rischio s’è vissuto nel rione San Lazzaro. Qui, in via Matteo Tafuro, si è staccato all’improvviso un enorme ramo di uno dei. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
