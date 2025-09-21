Crolla controsoffitto a Seriate nessun ferito | quattro appartamenti inagibili

Seriate. I vigili del fuoco domenica pomeriggio, 21 settembre, sono intervenuti a Seriate dopo il crollo parziale del controsoffitto in un appartamento all’ultimo piano di una palazzina residenziale di via Italia. Fortamente non ci sono stati feriti, ma quattro appartamenti sono stati dichiarati non fruibili. Durante il sopralluogo tecnico, le squadre hanno infatti accertato che il crollo è stato causato da infiltrazioni d’acqua provenienti dalla copertura in legno danneggiata. L’acqua ha saturato i controsoffitti e i solai di tutti e quattro gli appartamenti all’ultimo piano, creando un potenziale rischio di crollo del controsoffitto anche per le altre tre unità abitative. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

