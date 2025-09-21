Crisi-Perugia esonerato Cangelosi La società ora punta su Piero Braglia

La sconfitta con il Ravenna costa cara a Vincenzo Cangelosi. La società biancorossa ha deciso per l’esonero del tecnico entrato in corsa nella passata stagione e confermato per due anni. Al suo posto la società vuol puntare su Piero Braglia, allenatore di grande esperienza che ha "iniziato" con il Rimini prima di lasciare il club in preda alle vicende societarie, e che era sugli spalti del Barbetti a vedere Gubbio-Perugia. Con il Grifo c’è un trascorso da tecnico "ombra" con Covarelli presidente. Una storia non storia che risale a quasi venti anni fa. In queste ore calde di consultazione, il club ha messo sul taccuino anche Gaetano Fontana, tecnico ex Gubbio, gradito alla società biancorossa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

