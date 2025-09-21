Crespi | Che emozione il primo gol vittoria di carattere

Tempo di lettura: < 1 minuto Valerio Crespi si gode la prima rete con la maglia dell’Avellino e lo fa al termine di una vittoria pesantissima in casa della Carrarese. L’attaccante biancoverde, protagonista assoluto della rimonta, ha raccontato in conferenza stampa tutte le sue emozioni. “Che emozione – ha dichiarato – per il gol, il primo con questa maglia, e soprattutto per la vittoria. Cercavo questa prestazione da sempre. Abbiamo dato tutto, siamo contentissimi per questa prova. La dedica? Per la figlia dell’addetto stampa Alfonso D’Acierno, siamo una famiglia, un vero branco”. Non è stato un approccio facile, come ha sottolineato lo stesso Crespi: “È stato complicato, non è stato l’avvio giusto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Crespi: “Che emozione il primo gol, vittoria di carattere”

In questa notizia si parla di: crespi - emozione

