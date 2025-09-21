Cremonese-Parma Vardy non recupera Vazquez torna dal 1’
Un nuovo scontro diretto, il terzo consecutivo, per proseguire la striscia di imbattibilità e fare un altro piccolo passo verso la salvezza. Oggi pomeriggio, ore 15, la Cremonese ospita il Parma in quello che per le tifoserie è visto quasi come un derby e in tal senso i lombardi potranno contare sul solito caloroso supporto dello Stadio Zini. La vigilia del match ha portato con sé la notizia, nell’aria da giorni, che il popolo grigiorosso sperava di non sentire: Vardy non sarà della gara, facendo slittare così ad ottobre l’esordio davanti al pubblico di casa. L’attaccante inglese non ha smaltito il risentimento muscolare e lo staff preferisce non rischiarlo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
