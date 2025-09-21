La sfida tra Cremonese e Parma si giocherà domenica 21 settembre alle ore 15 allo stadio Zini di Cremona. La partita, valida per la 4ª giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta sull’app di DAZN e, per gli abbonati Sky, anche sul canale DAZN 2 (215 del telecomando). Gli utenti Sky Q e Sky Glass potranno accedere ai contenuti DAZN in maniera integrata, anche tramite il comando vocale “Apri DAZN”, rendendo ancora più immediata la visione. Chi intende abilitare i canali DAZN sul proprio decoder dovrà attivare l’opzione dedicata nell’area personale su dazn.com. I precedenti e i numeri delle due squadre. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Cremonese-Parma streaming gratis: la diretta live è qui