Cremonese-Parma scontri tra tifosi prima della partita

Nei momenti precedenti alla partita, si sono registrati dei contatti tra i tifosi di Cremonese e Parma. Secondo le prime informazioni, gli scontri sarebbero avvenuti nelle vicinanze dello stadio. Una situazione durata pochi minuti in cui una cinquantina di ultras in tutto si sarebbero affrontati. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: cremonese - parma

Cremonese, Vardy in dubbio per la sfida contro il Parma: risentimento muscolare per l’attaccante inglese

Verso Cremonese-Parma. Vardy, la prima in casa è a rischio. Noie muscolari per il britannico

Cremonese vs Parma, quarta giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Serie A: Inter-Sassuolo 2-1: meritato successo nerazzurro. Tre punti di ossigeno per Chivu Fiorentina-Como 1-2, Cremonese-Parma 0-0 e Torino-Atalanta 0-3. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/09/campionato-calcio-se - facebook.com Vai su Facebook

"Punto molto utile, pensiamo già alle prossime sfide" ? Le parole di Federico Baschirotto al termine di Cremonese-Parma https://uscremonese.it/baschirotto-punto-molto-utile-pensiamo-gia-alle-prossime-sfide/… #TuttaUnAltraMusica #SeiGrAndeSola - X Vai su X

Cremonese-Parma: scontri tra tifosi all’esterno dello stadio Zini; Scontri tra tifosi prima di Cremonese-Parma fuori dallo stadio; Scontri tra ultras di Parma e Cremonese in via Mantova, danneggiate un'auto della Digos e altre vetture.

Cremonese-Parma: scontri tra tifosi all’esterno dello stadio Zini - Secondo le prime ricostruzioni della polizia e di diversi testimoni, poco dopo le 12:30 all’esterno dello stadio Zini, tra via Mantova e via Cappuccini, è avvenuto uno scontro tra i due gruppi ultras ... Segnala lungoparma.com

CREMONESE-PARMA 0-0, dallo Zini video commento di Vincenzo Bellino - 0, dallo Zini video commento di Vincenzo Bellino LEGGETE E DIFFONDETE Laprimaradiolibera. Si legge su lungoparma.com