Cremonese-Parma LE ULTIME | Torna Keita in mezzo al campo
Il campionato del Parma entra nel vivo. Comincia oggi, a Cremona, la rincorsa convinta alla salvezza. La classifica piange e, al di là dei buoni propositi, il progetto crociato fatica a decollare. Servono punti e, per farli, servono gol. Le due cose che sono mancate fino a qui al gruppo di Carlos. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In questa notizia si parla di: cremonese - parma
Cremonese, Vardy in dubbio per la sfida contro il Parma: risentimento muscolare per l’attaccante inglese
Verso Cremonese-Parma. Vardy, la prima in casa è a rischio. Noie muscolari per il britannico
Cremonese vs Parma, quarta giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla
Cremona Sera - Cremonese-Parma (ore 15): derby con oltre 13mila spettatori con 2366 ospiti (record di tifosi parmigiani in trasferta) https://cremonasera.it/sport/cremonese-parma-ore-15-derby-con-oltre-13mila-spettatori-con-2366-ospiti-record-di-tifosi-parmi - X Vai su X
L'allenatore del Parma in conferenza stampa: "La Cremonese sa capire i momenti, noi dovremo migliorare anche sotto porta" - facebook.com Vai su Facebook
Cremonese-Parma LE ULTIME | Torna Keita in mezzo al campo; Probabili formazioni Cremonese-Parma: chi gioca titolare e le ultime su Vardy, Sanabria, Vazquez, Bonazzoli, Oristanio, Cutrone e Pellegrino; Cremonese-Parma. Vardy non recupera. Vazquez torna dal 1’.
Cremonese-Parma. Vardy non recupera. Vazquez torna dal 1’ - Un nuovo scontro diretto, il terzo consecutivo, per proseguire la striscia di imbattibilità e fare un altro piccolo passo ... Secondo ilgiorno.it
Cremonese-Parma: diretta live e risultato in tempo reale - Parma di Domenica 21 settembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Lo riporta calciomagazine.net