Cremonese-Parma LE ULTIME | Torna Keita in mezzo al campo

Parmatoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il campionato del Parma entra nel vivo. Comincia oggi, a Cremona, la rincorsa convinta alla salvezza. La classifica piange e, al di là dei buoni propositi, il progetto crociato fatica a decollare. Servono punti e, per farli, servono gol. Le due cose che sono mancate fino a qui al gruppo di Carlos. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cremonese - parma

Cremonese, Vardy in dubbio per la sfida contro il Parma: risentimento muscolare per l’attaccante inglese

Verso Cremonese-Parma. Vardy, la prima in casa è a rischio. Noie muscolari per il britannico

Cremonese vs Parma, quarta giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Cremonese-Parma LE ULTIME | Torna Keita in mezzo al campo; Probabili formazioni Cremonese-Parma: chi gioca titolare e le ultime su Vardy, Sanabria, Vazquez, Bonazzoli, Oristanio, Cutrone e Pellegrino; Cremonese-Parma. Vardy non recupera. Vazquez torna dal 1’.

cremonese parma ultime tornaCremonese-Parma. Vardy non recupera. Vazquez torna dal 1’ - Un nuovo scontro diretto, il terzo consecutivo, per proseguire la striscia di imbattibilità e fare un altro piccolo passo ... Secondo ilgiorno.it

Cremonese-Parma: diretta live e risultato in tempo reale - Parma di Domenica 21 settembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Lo riporta calciomagazine.net

Cerca Video su questo argomento: Cremonese Parma Ultime Torna