Cremonese-Parma le pagelle | Vazquez di livello da 6,5 Sorensen non gira | 5
Baschirotto blinda la difesa di Nicola, mentre Keita è il padrone della mediana. Zerbin soffre l'intraprendenza di Valeri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Cremonese, Vardy in dubbio per la sfida contro il Parma: risentimento muscolare per l’attaccante inglese
Verso Cremonese-Parma. Vardy, la prima in casa è a rischio. Noie muscolari per il britannico
Cremonese vs Parma, quarta giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla
Cremonese-Parma, le pagelle: Vazquez di livello, da 6,5. Sorensen non gira: 5; Le pagelle – Vazquez illumina. Pezzella è impreciso; Cremonese-Parma 0-0, pagelle: professor Keita, Zerbin fuori giri.
PAGELLE: Almqvist si applica, Keita frangiflutti. Sørensen spaesato - Parma (clicca qui) elargiscono scialbe sufficienze per lo più a un reparto di difesa capace di mantenere il primo clean sheet del campionato. Segnala sportparma.com
Il Parma ci prova, la Cremonese resiste: allo Zini finisce senza reti - I padroni di casa faticano a pungere, i gialloblù cercano di approfittarne. Si legge su gazzetta.it