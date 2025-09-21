Cremonese-Parma le pagelle | Vazquez di livello da 6,5 Sorensen non gira | 5

Gazzetta.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Baschirotto blinda la difesa di Nicola, mentre Keita è il padrone della mediana. Zerbin soffre l'intraprendenza di Valeri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

cremonese parma pagelle vazquezPAGELLE: Almqvist si applica, Keita frangiflutti. Sørensen spaesato - Parma (clicca qui) elargiscono scialbe sufficienze per lo più a un reparto di difesa capace di mantenere il primo clean sheet del campionato. Segnala sportparma.com

cremonese parma pagelle vazquezIl Parma ci prova, la Cremonese resiste: allo Zini finisce senza reti - I padroni di casa faticano a pungere, i gialloblù cercano di approfittarne. Si legge su gazzetta.it

