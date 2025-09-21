Cremonese - Parma 0-0 poche emozioni allo Zini

Cremona, 21 settembre 2025 - Vince la noia allo Stadio Zini di Cremona, dove si chiude con un pareggio a reti bianche la sfida tra la Cremonese e il Parma. Davvero pochissime emozioni all'interno di una partita dai ritmi molto bassi e molto spezzettati. Una sola volta una squadra è arrivata vicino al gol ed è stato il Parma, con il palo pieno colpito da Mateo Pellegrino nei primi minuti di gara. La squadra di Davide Nicola ottiene il secondo 0-0 consecutivo, ma mantiene l'imbattibilità con 10 punti nelle prime quattro partite. Per la squadra di Carlos Cuesta si tratta del secondo pareggio in campionato, dopo quello ottenuto contro l'Atalanta, ma la prima vittoria resta ancora all’appello. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

