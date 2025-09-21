Cremonese-Parma 0-0 | Palo di Pellegrino

Il campionato del Parma entra nel vivo. Comincia oggi, a Cremona, la rincorsa convinta alla salvezza. La classifica piange e, al di là dei buoni propositi, il progetto crociato fatica a decollare. Servono punti e, per farli, servono gol. Le due cose che sono mancate fino a qui al gruppo di Carlos. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Cremonese, Vardy in dubbio per la sfida contro il Parma: risentimento muscolare per l’attaccante inglese

Verso Cremonese-Parma. Vardy, la prima in casa è a rischio. Noie muscolari per il britannico

Cremonese vs Parma, quarta giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Serie A, in campo Cremonese-Parma e Torino-Atalanta Lazio-Roma 0-1, il derby capitale è giallorosso nel segno di Pellegrini Tutti gli aggiornamenti in diretta su Rainews.it - facebook.com Vai su Facebook

Le scelte di Nicola e Cuesta per Cremonese-Parma. I lombardi a caccia del primo posto! #Fantacalcio - X Vai su X

Cremonese Parma, formazioni ufficiali e risultato in diretta live; Cremonese - Parma (0-0) Serie A 2025; CREMONESE – PARMA 0-0 LA CRONACA LIVE A CURA DI ANDREA BELLETTI.

Cremonese, quasi derby: Parma devi fare punti - 1' Cremonese-Parma 0-0 - Il Parma affronta una delle rivelazioni (finora) di questo campionato. Riporta gazzettadiparma.it

Cremonese-Parma LIVE 0-0 - Gli uomini di Nicola hanno conquistato 7 punti, con i successi contro Milan e Sassuolo, il Parma ha un solo punto in ... Secondo msn.com