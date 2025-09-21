Cremonese-Parma 0-0 LE PAGELLE | Keita c' è ma l' attacco non punge
Ecco le pagelle di Cremonese-Parma 0-0. Suzuki 6 - Qualche passo più in la ha i 2.400 tifosi arrivati da Parma. Potrebbe essere serenamente uno di loro nel primo tempo, Vazquez e compagni non se ne sarebbero accorti. Ma alla fine è chiamato all'intervento decisivo perché el Mudo lo vede avanti e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Cremonese, Vardy in dubbio per la sfida contro il Parma: risentimento muscolare per l’attaccante inglese
Verso Cremonese-Parma. Vardy, la prima in casa è a rischio. Noie muscolari per il britannico
Cremonese vs Parma, quarta giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla
Serie A: Cremonese-Parma 0-0 e Torino-Atalanta 0-3. Dopo 45 minuti Fiorentina-Como 1-0 - Fiorentina-Como: partita nervosa e brivido var; SERIE A ENILIVE: CREMONESE-PARMA 0-0; Cremonese-Parma 0-0, pagelle: professor Keita, Zerbin fuori giri.
Il Parma ci prova, la Cremonese resiste: allo Zini finisce senza reti - I padroni di casa faticano a pungere, i gialloblù cercano di approfittarne. Scrive gazzetta.it
Cremonese-Parma 0-0, i grigiorossi mantengono l’imbattibilità - 0 nella sfida valida per la quarta giornata di serie A disputata allo stadio 'Zini' di Cremona. Come scrive msn.com