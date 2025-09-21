Cremonese-Parma 0-0 i grigiorossi mantengono l’imbattibilità

Cremonese e Parma hanno pareggiato 0-0 nella sfida valida per la quarta giornata di serie A disputata allo stadio 'Zini' di Cremona. Continua l'imbattibilità della formazione lombarda, neopromossa in Serie A, che in classifica si porta a 8 punti. Per gli emiliani secondo punto in quattro partite dopo il pareggio con l'Atalanta. Rimane imbattuta la @USCremonese, contro il @1913parmacalcio finisce in parità? #CremoneseParma pic.twitter.com0YgdR1U0bu — Lega Serie A (@SerieA) September 21, 2025 Cremonese-Parma 0-0, il tabellino. Cremonese-Parma 0-0 Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti (46? Ceccherini); Zerbin (76? Johnsen), Collocolo (16? Grassi), Bondo, Vandeputte (58? Floriani Mussolini), Pezzella; Vazquez, Sanabria (76? Moumbagna).

