Cremonese-Parma 0-0 i grigiorossi mantengono l’imbattibilità
Cremonese e Parma hanno pareggiato 0-0 nella sfida valida per la quarta giornata di serie A disputata allo stadio ‘Zini’ di Cremona. Continua l’imbattibilità della formazione lombarda, neopromossa in Serie A, che in classifica si porta a 8 punti. Per gli emiliani secondo punto in quattro partite dopo il pareggio con l’Atalanta. Rimane imbattuta la @USCremonese, contro il @1913parmacalcio finisce in parità? #CremoneseParma pic.twitter.com0YgdR1U0bu — Lega Serie A (@SerieA) September 21, 2025 Cremonese-Parma 0-0, il tabellino. Cremonese-Parma 0-0 Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti (46? Ceccherini); Zerbin (76? Johnsen), Collocolo (16? Grassi), Bondo, Vandeputte (58? Floriani Mussolini), Pezzella; Vazquez, Sanabria (76? Moumbagna). 🔗 Leggi su Lapresse.it
Cremonese, Vardy in dubbio per la sfida contro il Parma: risentimento muscolare per l’attaccante inglese
Verso Cremonese-Parma. Vardy, la prima in casa è a rischio. Noie muscolari per il britannico
Cremonese vs Parma, quarta giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla
