Cremlino | Putin resta aperto alla pace in Ucraina ma l' Europa alimenta escalation | Il fisico Nikitin denuncia | Il sarcofago di Chernobyl danneggiato da un drone
Trump: "Obbligherò l'Ue a non comprare petrolio russo". Zelensky: "Ue e Usa impongano sanzioni dolorose a Mosca". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Cremlino, conclusi colloqui in forma ristretta Trump-Putin
Putin: “La vittoria russa in Ucraina è inevitabile”. Il Cremlino avverte: nuove sanzioni peggioreranno la situazione
Ucraina: Cremlino, Putin ha avuto una telefonata con Macron
Bloomberg, che cita fonti del Cremlino, riporta che "Putin si è convinto in Alaska che l'escalation sia la strada migliore e che Trump lascerà fare". - X Vai su X
Guerra Ucraina, Cremlino: Putin resta aperto a pace in Ucraina, Gb non aiuta. LIVE; Cremlino, Putin resta aperto a pace in Ucraina, Gb non aiuta; Cremlino, Putin resta aperto a pace in Ucraina, Gb non aiuta.
Cremlino, Putin resta aperto a pace in Ucraina, Gb non aiuta - "Il presidente Putin, proprio come Trump, rimane interessato e aperto a portare l'intera questione ucraina a una conclusione pacifica": lo afferma il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, come riporta ... Secondo msn.com
«Putin resta aperto alla pace e conta su Trump» - Il portavoce del presidente russo ribadisce la disponibilità di Mosca. Segnala tio.ch