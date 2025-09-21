Crame 2025 da record | a Imola 40mila visitatori espositori in aumento del 30%
Imola, 21 settembre 2025 – Dopo l’inaugurazione di venerdì, tra ieri e oggi la 47esima edizione della mostra-scambio Crame (Club romagnolo auto e moto d’epoca) è entrata nel clou. Sono più di duemila gli espositori che sull’asfalto dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari alternano nei loro stand mezzi d’epoca, rarità da collezione e ricambi introvabili a curiosità e memorabilia di ogni genere. “È molto più di un semplice mercato – ha sottolineato immediatamente il presidente del Crame Luciano Marzocchi al taglio del nastro di ieri –, è un luogo dove la passione prende vita, dove si respirano storia, cultura e innovazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
