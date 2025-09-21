Cottarelli e il debito pubblico | Buoni risultati ma resti la prudenza

Professor Carlo Cottarelli, davvero non siamo più i 'cattivi' dell'Europa ora che Fitch ci ha promosso? "La situazione sta migliorando, sia in termini di spread che di rating. È una buona notizia. Anzi, credo che ci sia un certo ritardo da parte delle agenzie di rating nel registrare ciò che accade realmente nei conti pubblici, un ritardo che abbiamo documentato anche in un recente studio dell'Osservatorio dei Conti Pubblici".

