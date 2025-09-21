Costruire ponti e non muri | il SIAP di Taranto all’incontro sulle problematiche adolescenziali

Tarantini Time Quotidiano Il S.I.A.P. di Taranto, rappresentato dal segretario generale Pasquale Antonio, dal dott. Rocco Ciurlia e da Daniela Perrone, ha preso parte a Bari, presso la Fiera del Levante, a un incontro multidisciplinare dedicato alle problematiche adolescenziali e alle strategie da adottare. Tra gli ospiti anche il Garante dei minori della Regione Puglia, prof. Abbaticchio. Durante il confronto è emersa una linea comune: l’importanza di creare ponti e non muri, affinché adolescenti, famiglie e istituzioni possano avere come obiettivo un dialogo costruttivo. In una società complessa e in continua evoluzione, i giovani si trovano ad affrontare difficoltà legate all’identità, alla crescita e ai cambiamenti sociali. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Costruire ponti e non muri: il S.I.A.P. di Taranto all’incontro sulle problematiche adolescenziali

