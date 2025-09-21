Costretto in malattia per 40 giorni? Allo psicologo danno 288 euro | le irrisorie indennità delle Partite Iva
MILANO – Quaranta giorni di stop forzato del lavoro a seguito di un intervento chirurgico, con conseguente chiusura dello studio, e un contributo di soli 288 euro per coprire quel periodo di malattia nel giugno scorso: “Ciò significa a conti fatti che il contributo erogatomi per ogni giorno di malattia è pari a 7,2 euro, praticamente ogni ora di “lavoro“ è stata pagata 0,9 centesimi”. Una protesta sollevata da uno psicologo milanese che ha sollevato il caso davanti all’ Enpap, l’Ente nazionale di previdenza e di assistenza degli psicologi. “Una parte dei giorni di malattia, prorogata dal medico di base dopo un primo periodo seguito a un’ operazione chirurgica su tre ernie inguinali, non è stata riconosciuta – spiega –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
