Costretti a fermarci nelle calette greche Ancora una stop per la Flotilla
Che sfortuna, che disdetta, la flotilla di Gaza deve fermarsi ancora e per farlo ha scelto le "bruttissime" calette greche. Dopo la lunga sosta in Spagna, poi nella patinata Sidi bou Said (Tunisia) e poi a Portopalo di Capo Passero (Sicilia), le barche si stanno dirigendo verso la Grecia per una sosta tecnica perché, dicono, una delle barche ha avuto un'avaria ed è ora a traino delle altre imbarcazioni. Non hanno specificato di quale barca si tratta e nemmeno a quale sia attualmente a rimorchio. Tuttavia, la maggior parte delle imbarcazioni della flotilla è (o dovrebbe essere) a vela, il che renderebbe molto strana l'idea di un'avaria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
