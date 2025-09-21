Costituente femminile Le Pari opportunità celebrano le 21 donne
Nella cornice di Con-vivere è stata presentata ’Erano 21. Le donne della Costituente’, pubblicazione che restituisce voce alle protagoniste che contribuirono a scrivere la Carta Costituzionale italiana. A dare forma a questa memoria è stato il ritrattista lunigianese Italo Forfori, con una serie di disegni capaci di far emergere non solo i lineamenti, ma anche i dettagli simbolici – tessuti, acconciature, accessori – delle 21 madri costituenti. L’iniziativa è nata su impulso di Mirella Cocchi, componente della Commissione regionale Pari Opportunità, poi arricchito dai testi di Melania Sebastiani, ricercatrice in Women’s and Gender Studies, con brevi biografie, citazioni e riferimenti toponomastici. 🔗 Leggi su Lanazione.it
