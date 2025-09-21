Coste contrapposte | le opere di Ettore Fico in mostra a Venezia
L’autunno di Marina Bastianello Gallery di Venezia vedrà protagonista una figura straordinaria della pittura italiana del Novecento: Ettore Fico (1917 - 2004). La galleria presenta la mostra “Coste contrapposte”, a cura di Andrea Busto, aperta al pubblico dal 27 settembre al 15 novembre 2025. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
