Costacurta | Estupinan troppo criticato è in crescita Gli ricorda Theo | ecco perché

Di Pervis Estupinan, infatti, ha parlato Alessandro Costacurta, leggenda rossonera. Per il difensore ex Milan ricorda anche Theo Hernandez. Ecco perché. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Costacurta: “Estupinan troppo criticato è in crescita”. Gli ricorda Theo: ecco perché

In questa notizia si parla di: costacurta - estupinan

Costacurta: "Milan di qualità, può vincere lo scudetto. Estupinan dietro è meglio di Theo"

Costacurta su Estupinan: “Sottovalutato. Non sarà Theo, ma è una via di mezzo”

Costacurta: “Estupinan troppo criticato è in crescita”. Gli ricorda Theo: ecco perché; Costacurta: Estupinan sta crescendo: un pochino come Theo come caratteristiche.

Costacurta: "Estupinan sta crescendo: un pochino come Theo come caratteristiche" - Alessandro Costacurta, ex calciatore rossonero e opinionista, è intervenuto negli studi di Sky Sport 24 per parlare della partita che il Milan ha vinto in ... Da milannews.it

Costacurta: "La vera scommessa di Allegri è migliorare i difensori. Questo farà la differenza" - L'ex difensore rossonero Alessandro Costacurta, intervenuto a Sky Sport, ha parlato del Milan di mister Allegri a margine della gara contro la Cremonese appena iniziata a San Siro. Scrive m.tuttomercatoweb.com