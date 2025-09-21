Cosmi loda Chivu | Mi piace come persona non è mai banale! Ha dimostrato intelligenza in quella scelta

. Le parole dell’ex allenatore. Ospite dell’edizione odierna di Sport Mediaset XXL, l’ex allenatore Serse Cosmi ha analizzato l’avvio di stagione dell’ Inter sotto la guida di Cristian Chivu, evidenziando le difficoltà iniziali che il tecnico romeno ha incontrato. Nonostante qualche ostacolo, Cosmi ha sottolineato le qualità di Chivu sia come allenatore sia come comunicatore, apprezzando la capacità di gestire situazioni complesse all’interno di un grande club. In particolare, Cosmi ha evidenziato come Chivu abbia saputo affrontare dinamiche psicologiche delicate, come la gestione di Sommer, portiere svizzero dei nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Cosmi loda Chivu: «Mi piace come persona, non è mai banale! Ha dimostrato intelligenza in quella scelta»

