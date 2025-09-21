Così a 30 anni ho scoperto di essere figlio di Pippo Baudo | Alex Baudo si commuove a Verissimo
A poche settimane dalla scomparsa di Pippo Baudo, avvenuta il 16 agosto a 89 anni, Alessandro, il suo “figlio segreto” è intervenuto nello studio di Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, per ricordare l’amato padre e lanciare un appello: “Basta pettegolezzi sui giornali, mio padre deve riposare in pace”, ha dichiarato con fermezza, riferendosi al clamore mediatico nato intorno all’eredità del celebre conduttore. Alessandro “Alex” Baudo ha ripercorso la sua storia personale, raccontando di aver scoperto la verità sulle sue origini soltanto in età adulta, da qui l’appellativo di “figlio segreto”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
