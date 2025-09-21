Cos’è e quanto costa il Salmon sperm facial il nuovo trattamento di bellezza con il Dna estratto dagli spermatozoi di salmone amato dalle star

Dopo aver fatto il giro dei salotti estetici di Los Angeles, un nuovo trattamento estetico anti age sta conquistando sempre più le star. Si tratta di una controversa tendenza beauty: i trattamenti viso allo sperma di salmone. L’ultima ad averlo provato, secondo RadarOnline.com, sarebbe Kris Jenner, 69 anni, la matriarca del clan Kardashian, che lo avrebbe inserito nella sua routine insieme a lifting, laser rassodanti e filler, convinta che sia la sua “arma segreta” contro le rughe. A suo dire, questo nuovo trattamento le avrebbe consentito un sorprendente reverse ageing, regalandole un aspetto più giovane di almeno vent’anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

