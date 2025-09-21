Cosa significa riconoscere lo Stato della Palestina?

Il Regno Unito, la Francia e altri paesi sono pronti a riconoscere lo Stato della Palestina nei prossimi giorni. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha reagito con furia alle intenzioni annunciate, affermando che le decisioni premiano “il mostruoso terrorismo di Hamas”. Anche gli Stati Uniti hanno espresso forte opposizione alla mossa. Il 29 novembre 1947 le Nazioni Unite, con la risoluzione 181, decisero la spartizione di quella piccola terra contesa – Palestina o Eretz Israel – in due Stati, l’uno ebraico, l’altro arabo. Il primo esiste dal maggio 1948, pur senza confini sicuri e riconosciuti e nell’opposizione di parte ancora rilevante del mondo arabo-islamico; il secondo non c’è ancora come Stato sovrano. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

