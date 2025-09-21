Cosa resta di noi tra queste macerie?

Quotidiano.net | 21 set 2025

Caterina cara, come stai? Vorrei innanzitutto sapere come ti senti e ti sentivi mentre scrivevi il tuo “Sette volte bosco”, uscito da poco per Neri Pozza. Vorrei sapere se covavi la storia da tempo, oppure è spuntata all’improvviso, suggerita da questo terribile presente. Dove eri mentre scrivevi, cosa vedevi dalla finestra, quali erano i rumori di sottofondo. C’era un televisore acceso? Cosa stava trasmettendo? Oppure tenevi tutto spento ma inutilmente, perché ormai le immagini ci sono entrate sottopelle e vediamo l’orrore anche a occhi chiusi? Intanto mi hai già risposto attraverso il tuo romanzo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

