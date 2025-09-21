Cosa dovete sapere Pippo Baudo il figlio Alessandro interviene su Katia Ricciarelli

La scomparsa di Pippo Baudo, avvenuta poco più di un mese fa, ha lasciato un vuoto profondo nel mondo dello spettacolo e tra i milioni di italiani che per decenni lo hanno seguito e amato. Conosciuto come il “patriarca” della televisione italiana, il conduttore ha segnato un’epoca con la sua eleganza, la sua professionalità e la capacità unica di intrattenere generazioni diverse. I suoi programmi restano scolpiti nella memoria collettiva e la sua morte ha suscitato commozione e cordoglio non solo nel pubblico, ma anche tra colleghi e amici del piccolo schermo che lo hanno sempre considerato un maestro insostituibile. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: cosa - dovete

“Dovete sapere cosa mi è successo”. La rivelazione choc del cantante italiano: “Perché sono gay”

Helena Prestes, particolare richiesta sui regali dei fan: “Ecco cosa dovete spedirmi”

“Non vi dovete permettere di fare questa cosa con me”: Osimhen furioso, avvertimento a De Laurentiis e Conte

Facciamo un gioco: siete un tifoso dei Knicks e dovete fare gli auguri a Trae Young, che oggi compie 27 anni, guardando questa foto. Cosa gli dite? #AtG - facebook.com Vai su Facebook

Questa cosa però, dovete vederla tutti. Dusan - X Vai su X

FantaSanremo: le regole, i bonus e quella frase da non dire mai, da Olly a Tony Effe i capitani top; Qui non è Hollywood: cosa dovete sapere sulla serie di Avetrana, da oggi in streaming; Avetrana, il punto della situazione sulla serie: perché non esce e cosa succede?.

Pippo Baudo, parla il figlio Alex: «Ho scoperto di essere suo figlio a trent'anni. Basta gossip sui giornali: mio padre deve riposare in pace» - Ospite di Verissimo, il figlio riconosciuto tardi del presentatore racconta quando ha scoperto che fosse il padre e lo sviluppo del loro rapporto ... Segnala vanityfair.it

Katia Ricciarelli a Verissimo: «Pippo Baudo isolato da tutti. Il gioco d'azzardo? Non ho mai perso i suoi soldi» - La morte di Pippo Baudo ha segnato l'estate italiana creando un vuoto enorme nel mondo dello spettacolo. Come scrive ilmessaggero.it