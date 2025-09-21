Cosa dovete sapere Pippo Baudo il figlio Alessandro interviene su Katia Ricciarelli

Caffeinamagazine.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scomparsa di Pippo Baudo, avvenuta poco più di un mese fa, ha lasciato un vuoto profondo nel mondo dello spettacolo e tra i milioni di italiani che per decenni lo hanno seguito e amato. Conosciuto come il “patriarca” della televisione italiana, il conduttore ha segnato un’epoca con la sua eleganza, la sua professionalità e la capacità unica di intrattenere generazioni diverse. I suoi programmi restano scolpiti nella memoria collettiva e la sua morte ha suscitato commozione e cordoglio non solo nel pubblico, ma anche tra colleghi e amici del piccolo schermo che lo hanno sempre considerato un maestro insostituibile. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cosa - dovete

“Dovete sapere cosa mi è successo”. La rivelazione choc del cantante italiano: “Perché sono gay”

Helena Prestes, particolare richiesta sui regali dei fan: “Ecco cosa dovete spedirmi”

“Non vi dovete permettere di fare questa cosa con me”: Osimhen furioso, avvertimento a De Laurentiis e Conte

FantaSanremo: le regole, i bonus e quella frase da non dire mai, da Olly a Tony Effe i capitani top; Qui non è Hollywood: cosa dovete sapere sulla serie di Avetrana, da oggi in streaming; Avetrana, il punto della situazione sulla serie: perché non esce e cosa succede?.

cosa dovete sapere pippoPippo Baudo, parla il figlio Alex: «Ho scoperto di essere suo figlio a trent'anni. Basta gossip sui giornali: mio padre deve riposare in pace» - Ospite di Verissimo, il figlio riconosciuto tardi del presentatore racconta quando ha scoperto che fosse il padre e lo sviluppo del loro rapporto ... Segnala vanityfair.it

cosa dovete sapere pippoKatia Ricciarelli a Verissimo: «Pippo Baudo isolato da tutti. Il gioco d'azzardo? Non ho mai perso i suoi soldi» - La morte di Pippo Baudo ha segnato l'estate italiana creando un vuoto enorme nel mondo dello spettacolo. Come scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Cosa Dovete Sapere Pippo