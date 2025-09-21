Cosa dovete sapere | il figlio di Pippo Baudo rompe il silenzio su Katia Ricciarelli

La morte di Pippo Baudo ha segnato un momento profondo per la televisione italiana e per milioni di spettatori che lo hanno seguito e amato per decenni. Considerato il “patriarca” del piccolo schermo, Baudo ha lasciato un’impronta indelebile con il suo stile inconfondibile, la sua professionalità e la straordinaria capacità di coinvolgere generazioni diverse. I suoi programmi sono ancora oggi nel cuore di tutti e la sua scomparsa ha generato commozione e ricordi non solo tra il pubblico, ma anche tra amici e colleghi, che lo hanno sempre visto come un maestro. Il funerale di Pippo Baudo ha visto una partecipazione straordinaria da parte del pubblico e dell’intero mondo dello spettacolo, diventando l’ultimo omaggio a chi ha scritto pagine indimenticabili della TV italiana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

