Cosa c’è dietro la riabilitazione di Jack Ma

Lettera43.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jack Ma è tornato in campo. L’imprenditore più famoso della Cina è stato “riabilitato” dal governo dopo la stretta sulle big tech avviata da Pechino nel 2020. Pare che sia tornato a occuparsi direttamente di Alibaba, l’azienda che lui stesso fondò nel 1999. E che stia plasmando, da dietro le quinte e con la massima discrezione, la nuova strategia del gruppo. Il 61enne Ma sarebbe stato decisivo nella svolta di Alibaba verso l’intelligenza artificiale e nella dichiarazione di guerra ai rivali dell’e-commerce JD.com e Meituan. La tregua di Pechino con le big tech. Le vecchie tensioni con il settore privato sono archiviate. 🔗 Leggi su Lettera43.it

cosa c8217232 dietro la riabilitazione di jack ma

© Lettera43.it - Cosa c’è dietro la riabilitazione di Jack Ma

In questa notizia si parla di: cosa - dietro

L'assalto delle toghe al governo. Cerno: vi spiego cosa c'è dietro | VIDEO

Saldi estivi: ecco quanto spenderà mediamente ogni lombardo (e cosa c’è dietro questo numero)

Bosun caio licenziato da below deck: cosa succede dietro le quinte

Cerca Video su questo argomento: Cosa C8217232 Dietro Riabilitazione