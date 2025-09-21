Cosa c’è dietro la riabilitazione di Jack Ma

Jack Ma è tornato in campo. L’imprenditore più famoso della Cina è stato “riabilitato” dal governo dopo la stretta sulle big tech avviata da Pechino nel 2020. Pare che sia tornato a occuparsi direttamente di Alibaba, l’azienda che lui stesso fondò nel 1999. E che stia plasmando, da dietro le quinte e con la massima discrezione, la nuova strategia del gruppo. Il 61enne Ma sarebbe stato decisivo nella svolta di Alibaba verso l’intelligenza artificiale e nella dichiarazione di guerra ai rivali dell’e-commerce JD.com e Meituan. La tregua di Pechino con le big tech. Le vecchie tensioni con il settore privato sono archiviate. 🔗 Leggi su Lettera43.it

