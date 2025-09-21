Cortona si anima con il Top Festival Festa del gusto tra vini Doc e tipicità
di Laura Lucente Si è aperto con il successo della cena inaugurale di venerdì sera il TOP Festival, la nuova rassegna che sta animando il centro storico. Via Nazionale trasformata in un ristorante a cielo aperto, con 140 commensali seduti a un’unica tavolata, ha dato il via a un weekend che ha visto la città etrusca popolarsi di turisti e residenti, complici il clima ancora estivo e la stagione turistica in piena vitalità. Il taglio del nastro di sabato pomeriggio ha segnato l’avvio ufficiale della manifestazione promossa da Confcommercio Firenze-Arezzo e Comune, con il sostegno della Camera di Commercio Arezzo-Siena. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: cortona - anima
Tempo d’estate, tempo di festival. Dopo la tappa arlesiana di cui abbiamo scritto, l’appuntamento con la fotografia si sposta a Cortona, in provincia di Arezzo. Ogni anno questa manifestazione - da luglio a novembre - anima il borgo toscano chiamando a raccolta la comunità fotografica per un programma espositivo interessante e variegato. Giunto alla 15a edizione, l'evento è l'occasione per una riflessione estiva sull'offerta espositiva e sul pubblico a cui è rivolta. A Cortona, Arezzo, fino al 2 novembre prossimo
Sabato e domenica non perdere l’appuntamento con TOP Festival a Cortona! Un tripudio di eccellenze per tutto il centro storico, tra vini, distillati, olio, formaggi e aglione! E la sera musica con tanti dj set itineranti - facebook.com Vai su Facebook
Cortona si anima con il Top Festival. Festa del gusto tra vini Doc e tipicità; Tutto pronto per il Top Festival a Cortona: viaggio nelle eccellenze del territorio. Primo appuntamento con la cena sotto le stelle in centro; In 140 a tavola con il Top Festival. Il nuovo format fa brillare Cortona.
Cortona si anima con il Top Festival. Festa del gusto tra vini Doc e tipicità - Si è aperto con il successo della cena inaugurale di venerdì sera il TOP Festival, la nuova rassegna che sta animando il centro storico. Scrive lanazione.it
Tutto pronto per il Top Festival a Cortona: viaggio nelle eccellenze del territorio. Primo appuntamento con la cena sotto le stelle in centro - A Cortona conto alla rovescia per il Top Festival, la rassegna delle eccellenze voluta da Confcommercio Firenze- Lo riporta corrierediarezzo.it