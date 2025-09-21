Cortona si anima con il Top Festival Festa del gusto tra vini Doc e tipicità

di Laura Lucente Si è aperto con il successo della cena inaugurale di venerdì sera il TOP Festival, la nuova rassegna che sta animando il centro storico. Via Nazionale trasformata in un ristorante a cielo aperto, con 140 commensali seduti a un’unica tavolata, ha dato il via a un weekend che ha visto la città etrusca popolarsi di turisti e residenti, complici il clima ancora estivo e la stagione turistica in piena vitalità. Il taglio del nastro di sabato pomeriggio ha segnato l’avvio ufficiale della manifestazione promossa da Confcommercio Firenze-Arezzo e Comune, con il sostegno della Camera di Commercio Arezzo-Siena. 🔗 Leggi su Lanazione.it

