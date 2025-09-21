Corso barman inclusivo Già formati 30 ragazzi

TERRANUOVA Pronta a partire la quarta edizione del corso barman inclusivo, un’esperienza che si rinnova dopo la grande partecipazione degli anni scorsi. Il ciclo di lezioni riservato a persone con disabilità si terrà al Caffè Paradiso di Terranuova in collaborazione con Cescot, l’agenzia formativa di Confesercenti, e la novità di quest’anno è il patrocinio della Conferenza dei sindaci del Valdarno. Le lezioni inizieranno martedì 7 ottobre e si terranno nel locale di via Poggilupi 958C. Ci saranno nove lezioni settimanali, ogni martedì dalle 20 alle 22. In classe, i partecipanti potranno imparare la teoria e mettere in pratica le tecniche di preparazione del caffè, i cocktail classici e le abilità necessarie per servire al tavolo e interagire con i clienti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

