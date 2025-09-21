Corso barman inclusivo Già formati 30 ragazzi
TERRANUOVA Pronta a partire la quarta edizione del corso barman inclusivo, un’esperienza che si rinnova dopo la grande partecipazione degli anni scorsi. Il ciclo di lezioni riservato a persone con disabilità si terrà al Caffè Paradiso di Terranuova in collaborazione con Cescot, l’agenzia formativa di Confesercenti, e la novità di quest’anno è il patrocinio della Conferenza dei sindaci del Valdarno. Le lezioni inizieranno martedì 7 ottobre e si terranno nel locale di via Poggilupi 958C. Ci saranno nove lezioni settimanali, ogni martedì dalle 20 alle 22. In classe, i partecipanti potranno imparare la teoria e mettere in pratica le tecniche di preparazione del caffè, i cocktail classici e le abilità necessarie per servire al tavolo e interagire con i clienti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: corso - barman
A.Si.Fo.P, annuncia l’attivazione di due nuovi percorsi formativi destinati a giovani e adulti che desiderano intraprendere una carriera qualificata nel settore della ristorazione e dell’ospitalità: - Corso Barman - Corso Addetto Sala Enogastronomia Entrambi i cor - facebook.com Vai su Facebook
Corso barman inclusivo: al via la terza edizione - Arezzo, 13 settembre 2023 – Torna l'esperienza formativa di Andrea Manetti e Cescot- Si legge su lanazione.it
Confesercenti: Consegna attestati corso Barman inclusivo - Arezzo, 5 aprile 2023 – Si è concluso, con la consegna degli attestati, il corso di barman inclusivo organizzato dall'agenzia Formativa Cescot di Confesercenti in collaborazione con la Cooperativa ... Si legge su lanazione.it