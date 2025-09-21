Corsi patriottici la nuova educazione al tempo di Trump
Turning Point Usa, l’associazione politica ultraconservatrice fondata da Charlie Kirk come federazione studentesca del movimento Maga, farà parte di una iniziativa ministeriale per «rinnovare il patriottismo, rafforzare la coscienza civica . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
In questa notizia si parla di: corsi - patriottici
Il trucco di Valditara e l’ambiente sparisce dai programmi; Bielorussia: Militarizzazione dei minori; RUSSIA La scuola della famiglia in Russia.
Pavia, nuova bufera sui corsi di educazione sentimentale, l'ira del senatore Pillon: “Non vogliamo il coniglio gaio nelle scuole, ora basta” - Pavia, 7 febbraio 2025 – Si riaccende la polemica, rinfocolata dalla Lega, dal vicepresidente del Senato (di origini pavesi) Gian Marco Centinaio e dal suo collega Simone Pillon, sui corsi di ... Si legge su ilgiorno.it
Da educazione all’affettività a corsi contro l’infertilità: la destra anti-gender perde un’altra occasione - Nell’ultima manovra erano stati trovati 500 mila euro, grazie a un emendamento di Riccardo Magi di +Europa, passato con il voto delle opposizioni, destinati all’educazione all’affettività e alla ... Segnala ilfattoquotidiano.it