"> Il Maradona si prepara ad accogliere Rasmus Hojlund. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, dopo il battesimo al Franchi e la notte di Champions all’Etihad, l’attaccante danese giocherà per la prima volta davanti ai tifosi del Napoli. Una sfida speciale, quella con il Pisa, che può valere il primato solitario in classifica e rappresenta la risposta immediata alla delusione europea contro il City. Due presenze e un gol finora, ma il fascino del centravanti azzurro è già palpabile. Mandarini ricorda sul Corriere dello Sport come Hojlund abbia già calcato il prato del Maradona nel marzo 2023 con la maglia dell’Atalanta: quella volta finì 2-0 per il Napoli, con reti di Kvaratskhelia e Rrahmani. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Hojlund vede il Maradona e sogna il bis”