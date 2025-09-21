Con il progetto ‘HarmonyEurope: Celebrazione delle tradizioni polifoniche e dell’unità dell’UE’ il gruppo di portoghesi provenienti da Guimareas, ospiti del progetto Erasmus+ dell’Alma Academy Liszt Music Art ha vissuto a Grottammare un’esperienza indimenticabile dedicata al canto polifonico. "Siamo arrivati dal Portogallo con l’obiettivo di apprendere, condividere e valorizzare le tradizioni musicali che uniscono l’Europa, e qui abbiamo trovato una comunità che ci ha accolto a braccia aperte – affermano i membri del gruppo - E’ stato un vero e proprio esercizio di collaborazione europea: culture, voci e prospettive diverse si sono unite e completate a vicenda, dimostrando che la diversità è sempre fonte di ricchezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Coristi portoghesi ospitati in città con la Liszt Academy