Cori a Pontida il candidato governatore Fico | La Lega chieda scusa

'Un partito che governa l'Italia ed esprime il vicepremier. Questo è la Lega. La Lega Nord. Che torna alle sue origini insultando i cittadini campani con cori irripetibili. Quello che è successo a Pontida non è accettabile. Il partito che esprime tanti esponenti istituzionali ha il dovere di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

I cori razzisti contro Napoli a Pontida - “Vesuvio erutta, tutta Napoli è distrutta” - sono inaccettabili. Come napoletano e come Vicepresidente della Camera condanno fermamente questi episodi vergognosi. Ma quello che è accaduto è il sintomo di un problema - facebook.com Vai su Facebook

Lega, a Pontida #Vannacci tra i cori: “Saremo gli eredi di Charlie #Kirk. E a sorpresa arriva Salvini La VANNACCITUDINE! - X Vai su X

Cori a Pontida, il candidato governatore Fico: “La Lega chieda scusa”; Zaia avvisa Meloni: Un problema se il candidato in Veneto non sarà della Lega; Pontida, l'ultima di Zaia da governatore: Il nostro candidato è Alberto Stefani, è un problema se non sarà della Lega.

Fico: «Lega deve chiedere scusa ai campani per i cori a Pontida» - Che torna alle sue origini insultando i cittadini campani con cori irripetibili. Scrive ilmattino.it

