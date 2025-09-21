Cori a Pontida il candidato governatore Fico | La Lega chieda scusa

'Un partito che governa l'Italia ed esprime il vicepremier. Questo è la Lega. La Lega Nord. Che torna alle sue origini insultando i cittadini campani con cori irripetibili. Quello che è successo a Pontida non è accettabile. Il partito che esprime tanti esponenti istituzionali ha il dovere di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Cori a Pontida, il candidato governatore Fico: “La Lega chieda scusa”; Zaia avvisa Meloni: Un problema se il candidato in Veneto non sarà della Lega; Pontida, l'ultima di Zaia da governatore: Il nostro candidato è Alberto Stefani, è un problema se non sarà della Lega.

cori pontida candidato governatoreFico: «Lega deve chiedere scusa ai campani per i cori a Pontida» - Che torna alle sue origini insultando i cittadini campani con cori irripetibili. Scrive ilmattino.it

