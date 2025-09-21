Coraggio e buona sorte | la Pianese strappa un punto a Pesaro

Vis Pesaro – Pianese 0-0 VIS PESARO (3-4-2-1): Pozzi; Ceccacci, Tonucci (23’ st Di Renzo), Zoia (48’ st Bove); Tavernaro (14’ st Jallow), Paganini, Pucciarelli, Vezzoni; Di Paola; Stabile (23’ st Ferrari), Nicastro. A disposizione: Guarnone, Fratti, Nina, Primasso, Forte, Berengo, Beghetto, Bocs, Mariani, Ascione, Ventre. Allenatore: Stellone PIANESE (3-5-2): Filippis; Ercolani, Masetti, Amey (26’ st Gorelli); Sussi, Tirelli (41’ st Chesti), Proietto, Balde (41’ st Simeoni), Coccia; Ongaro (26’ st Peli), Fabrizi (1’ st Bellini). A disposizione: Bertini T., Porciatti, Bertini M., Jasharovski, Xhani, Martey. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Coraggio e buona sorte: la Pianese strappa un punto a Pesaro.

Pianese, termina l'avventura playoff. Formisano: "Accettare la sconfitta è gesto di coraggio" - Ha provato in tutti i modi a sovvertire ogni pronostico e allungare il sogno playoff di Serie C, ma ieri sera la Pianese si è dovuta arrendere al Pescara, che con la vittoria di 2- Secondo m.tuttomercatoweb.com