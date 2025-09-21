Cora Fattori | | La legge sul fine vita è la mia priorità

Il fine vita è tra le priorità dell’ex assessore fanese Cora Fattori (Più Europa), candidata al consiglio regionale con la lista ‘Avanti con Ricci’. "Una Regione che si dota di una legge sul fine vita – sottolinea – dimostra di essere capace di valorizzare, fino alla fine, la dignità delle persone ed esprime il livello di civiltà del territorio. La legge sul fine vita è necessaria anche se non prescinde, anzi è conseguente alle cure palliative". Altre priorità per la nostra provincia e per Fano in particolare? "Io non propongo politiche per Fano ma per il territorio come quello della parità di genere su cui posso portare la mia esperienza personale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cora Fattori:: "La legge sul fine vita è la mia priorità"

