Coppitelli carica la Casertana | Siamo vivi E critica gli arbitri | Niente rigore ci trattano come piccoli
Un punto prezioso e tanta consapevolezza in più. È questa la sintesi delle parole di Federico Coppitelli, tecnico della Casertana, dopo il pareggio maturato al “Pinto” contro il Cosenza.In sala stampa, l’allenatore ha riconosciuto la qualità dell’avversario ma ha sottolineato con orgoglio la. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Casertana, mister Coppitelli suona la carica dopo la batosta di Coppa: "Obiettivo campionato, saremo più solidi"
Casertana, Coppitelli carica la squadra: «Trapani tra le più forti del girone»
Napoli-Casertana 1-1, primi lampi: «Siamo in costruzione»; Casertana, Coppitelli carica la squadra: “Siamo pronti a crescere e a battere il Potenza”; Coppitelli chiede conferme ai suoi in vista di Benevento: Bisogna avere sempre la stessa mentalità. Benevento squadra completa.
Casertana-Cosenza, come giocano i falchetti? Con loro c'è l'ex Liotti - I campani hanno finora collezionato 6 punti in classifica, vincendo entrambe le partite in casa, ma perdendo anche nelle due trasferte
Casertana, Coppitelli: "Dobbiamo reagire di fronte allo svantaggio" - Mister Coppitelli commenta così la sconfitta di Trapani: «Mi tengo stretta la partita che abbiamo fatto fino al 68': siamo venuti qui a fare una gara non