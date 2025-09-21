Coppia di turisti olandesi dispersi nei boschi del Casertano
Tempo di lettura: 2 minuti Momenti di paura per una coppia di turisti olandesi rimasta intrappolata durante un’escursione in montagna nel territorio del comune di Castel di Sasso (Caserta), in località Vallata. L’uomo, 63enne originario di Maastricht e residente ad Amsterdam, e la moglie 60enne, medico, entrambi in vacanza, hanno perso l’orientamento durante un percorso escursionistico alle pendici dei monti Trebulani. Nel tentativo di ritrovare il sentiero principale, i coniugi sono finiti in una fitta vegetazione di rovi e spine, rimanendo bloccati; resisi conto della difficoltà, hanno quindi contattato il numero unico di emergenza “112”, riuscendo a comunicare alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Capua la propria posizione, subito geolocalizzata dai militari grazie alle coordinate GPS del loro smartphone. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: coppia - turisti
