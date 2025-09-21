Coppa Toscana La Gea affronta l’Audace Pescia
La Gea Grosseto nel secondo turno di Coppa Toscana -Trofeo Bugliesi se la vedrà oggi con la Cestistica Audace Pescia, formazione che nel primo turno ha eliminato i Jokers Olimpia Legnaia Firenze per 88 a 79, confermando così di essere una formazione di tutto rispetto, che punta ad una stagione da protagonista. Per i ragazzi di Silvio Andreozzi, che hanno disputato una gran bella partita contro il Synergy Valdarno negli ottavi di finale (in programma oggi alle 18 sul parquet di Pescia) ci sarà dunque un avversario da prendere con le dovute cautele, anche se la squadra ha dimostrato di avere grandi potenzialità e margini di crescita. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: coppa - toscana
La ventitreenne toscana trascina l'Italia al secondo trionfo consecutivo nella Coppa Europa con un salto da sogno: 6,92 metri che valgono molto più di una vittoria. È la conferma definitiva di una campionessa che ha già riscritto la storia di famiglia
Prima e Seconda cat.. Ecco come si svolgerà la Coppa Toscana
Coppa Italia e Toscana. Ecco le prime sfide
Coppa Toscana – Serie B Femminile Sabato 20 Settembre, ore 19:30 San Marcellino FBA vs Piombino Le ragazze tornano in campo per i quarti di Coppa Toscana Obiettivo: staccare il pass per la Final Four del prossimo weekend! ? Vi aspettiamo - facebook.com Vai su Facebook
Coppa Toscana. La Gea affronta l’Audace Pescia; Gli Aquilotti della Gea volano al Trofeo Cefa. Under 14 ad un passo dai playoff di Coppa; Semifinale di Coppa per le Under 17 della Gea: trasferta a Monteriggioni per bissare la storia.
Coppa Toscana. La Gea affronta l’Audace Pescia - Trofeo Bugliesi se la vedrà oggi con la Cestistica Audace Pescia, formazione che nel primo turno ha eliminato i Jokers Olimpia Legnaia Firenze per ... Scrive msn.com
Basket, la Gea Grosseto a Pescia per gli ottavi di Coppa - Prima trasferta dell’anno per la Gea Basketball Grosseto che domenica alle 18 è di scena sul parquet del Pala Borelli di Pescia negli ottavi di finale della Coppa Toscana Open- Secondo corrieredimaremma.it