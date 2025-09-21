Coppa Toscana La Gea affronta l’Audace Pescia

La Gea Grosseto nel secondo turno di Coppa Toscana -Trofeo Bugliesi se la vedrà oggi con la Cestistica Audace Pescia, formazione che nel primo turno ha eliminato i Jokers Olimpia Legnaia Firenze per 88 a 79, confermando così di essere una formazione di tutto rispetto, che punta ad una stagione da protagonista. Per i ragazzi di Silvio Andreozzi, che hanno disputato una gran bella partita contro il Synergy Valdarno negli ottavi di finale (in programma oggi alle 18 sul parquet di Pescia) ci sarà dunque un avversario da prendere con le dovute cautele, anche se la squadra ha dimostrato di avere grandi potenzialità e margini di crescita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

