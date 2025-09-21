Coppa Italia Serie C il Catania Women stravince contro Marsala

Esordio vittorioso per il Catania Women nel raggruppamento 1 della Coppa Italia Serie C: le rossazzurre si sono imposte per 10-0 sul Marsala.Tra le ragazze allenate da Silvestro Reitano, in evidenza Giulia Martinelli, autrice di quattro reti. A segno anche Carlotta Sciuto (doppietta), Miriam. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

