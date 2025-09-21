Cooperanti vittime di conflitti | segnato un nuovo record negativo
di Elita Viola, Comitato ASviS, presieduto dal prof. Enrico Giovannini, registrato al sito ASviS de 3 09 2025 Non si arresta l'ondata di violenza contro gli operatori umanitari. Ogni giorno si succedono notizie di vittime tra il personale delle organizzazioni internazionali e non governative che operano in teatri di guerra con l'obiettivo di alleviare le sofferenze della popolazione civile. Nonostante esista una branca del diritto internazionale – detta appunto " diritto internazionale umanitario" e dedicata proprio a stabilire un quadro normativo a tutela del personale sul campo – i dati sul fenomeno fanno registrare un trend in crescita.
Palestina: in 3 giorni di "invasione via terra" israeliana su Gaza City, 300 le vittime accertate, mentre il genocidio prosegue e si allarga, ora dopo ora. Su Radio Onda d'Urto la corrispondenza dalla Striscia di Gaza con Sami Abu Omar, cooperante e nostro colla
Cooperanti vittime di conflitti: segnato un nuovo record negativo; Nel 2024 200mila persone uccise da guerre e disastri. Molte vittime tra i cooperanti.