Cooperanti vittime di conflitti | segnato un nuovo record negativo

Ildenaro.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Elita Viola, Comitato ASviS, presieduto dal prof. Enrico Giovannini, registrato al sito ASviS de 3 09 2025 Non si arresta l’ondata di violenza contro gli operatori umanitari. Ogni giorno si succedono notizie di vittime tra il personale delle organizzazioni internazionali e non governative che operano in teatri di guerra con l’obiettivo di alleviare le sofferenze della popolazione civile. Nonostante esista una branca del diritto internazionale – detta appunto “ diritto internazionale umanitario”  e   dedicata proprio a stabilire un quadro normativo a tutela del personale sul campo – i dati sul fenomeno fanno registrare un trend in crescita. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

cooperanti - vittime

