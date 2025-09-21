Convegno di studi Città del palio | focus su Gioia del Colle
Tarantini Time Quotidiano Sabato 20 settembre l’atrio del castello medievale di Massafra ha fatto da suggestiva cornice ad un momento di alto profilo culturale, il convegno di studi “Le città del palio” ideato e voluto dall’accademico dei Lincei professor Cosimo Damiano Fonseca. Ad organizzare l’evento l’associazione MassafraNostra con il patrocinio del Comune di Massafra e di CONFAPI Taranto. Il convegno rappresenta un appuntamento annuale che consente di conoscere una delle città del palio italiane. Per l’edizione 2025 focus sul Palio delle botti di Gioia del Colle. LA SINTESI DEI LAVORI Ad aprire i lavori moderati da Tiziana Gentile l’indirizzo di saluto del sindaco Giancarla Zaccaro: «Il palio Della Mezzaluna – ha affermato – non è solo rievocazione storica ma anche identità e comunità perché unisce tutta la città. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
