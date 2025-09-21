Controlli sulle buste della spesa nei minimarket | migliaia sequestrate perché irregolari
I carabinieri hanno eseguito verifiche insieme al personale dei Nas nei quartieri romani di Laurentino 38, della Cecchignola e di Vigna Murata. Stando a quanto si apprende, cinque le attività sono state multate per totali 14mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: controlli - buste
Carne avariata e ghiaccio nelle buste dell’immondizia: controlli negli stabilimenti balneari
Sicilia 242 TV Nazionale - Canale 242 in tutta Italia - App Sicilia 24. . Catania, controlli della Polizia a San Cristoforo: sequestrata droga e denunciato il gestore di una stalla abusiva per maltrattamento di animali #Sicilia242 #Sicilia24 - facebook.com Vai su Facebook
Buste della spesa irregolari nei minimarket. Sequestrati 14 chili di sacchetti; Fa irruzione nel supermercato a bordo di una minicar: scena surreale; Il racket delle buste della spesa, multe per 15mila euro a tre minimarket.
Buste della spesa irregolari nei minimarket. Sequestrati 14 chili di sacchetti - E' quanto hanno riscontrato i carabinieri nel corso di alcune verifiche effettuate nei negozi, insieme al personale del ... Lo riporta romatoday.it
Buste della spesa irregolari nelle frutterie. Sequestrati 20 chili di sacchetti - con il supporto dei colleghi della Compagnia Roma Eur e dei carabinieri forestali - Da romatoday.it