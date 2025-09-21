Controlli nei luoghi caldi della movida in centro | arrestato per spaccio un ragazzo di 20 anni

Continuano i controlli delle forze dell'ordine contro la movida selvaggia, nell'ambito dell'operazione “Alto Impatto”. In azione polizia, carabinieri, guardia di finanza e vigili, con particolare riferimento alle zone della Vucciria, di corso Vittorio Emanuele e via Roma, di piazza San Domenico. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

