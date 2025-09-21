Controlli anti rifiuti selvaggi sul Lungoadda di Calolziocorte | Li ripeteremo

Controlli per la sicurezza e contro i rifiuti selvaggi sul Lungoadda di Calolziocorte. Dopo le situazioni di degrado segnalate da più di un cittadino - e i blitz anti-spaccio portati avanti già nei mesi scorsi da carabinieri e polizia di stato - l'Amministrazione comunale ha deciso di attivarsi. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Cavalli denutriti, rifiuti abbandonati e controlli nei boschi: i carabinieri forestali in azione in Bergamasca - Foto - Gli interventi di emergenza ambientale e pubblico soccorso derivati da puntuali segnalazioni al 112, sono, in più casi, stati effettuati congiuntamente con le pattuglie delle quattro Compagnie ... Scrive ecodibergamo.it