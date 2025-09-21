Arezzo, 21 settembre 2025 – Gli amaranto privi di Cazzanti hanno combattuto per tre quarti contro i senesi Al Palasport Estra è andata in scena l'ultima amichevole precampionato per la Scuola Basket Arezzo di coach Fioravanti che ha affrontato il Costone Siena in una sfida classica delle ultime stagioni. La SBA ha dovuto fare i conti con l'assenza di Cazzanti a causa di un attacco influenzale oltre a Lanucci fermo per l'infortunio al ginocchio, il quintetto aretino ha comunque giocato un primo quarto alla pari con gli avversari privi di Zeneli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Contro Costone si è chiuso il precampionato della Scuola Basket Arezzo